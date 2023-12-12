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Около сотни бригад проверяют ЛЭП после снегопада в Псковской области

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В Псковской области над восстановлением ЛЭП и проверкой функционирования работают порядка сотни бригад энергетиков. Об этом сообщает компания «Россети Северо-Запад» в своем Telegram-канале.

Ночью специалисты применяют фонарики, включают освещение бригадных автомобилей. Для того чтобы пройти по глубокому снегу они используют снегоступы, пишет Псковское агентство информации со ссылкой на мастера Новоржевского РЭС Алексея Максимова.

Снег с улиц Пскова убирают сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп». Как рассказали Псковской ленте новостей в компании, рабочие расчищают тротуары, проезжую часть, мосты и остановочные группы.

В компании обратились к местным жителям с просьбой давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков работы.

Ранее, 12 декабря, жителей Москвы и Московской области предупредили о сильном снегопаде. Температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне –4…–6 градусов, ночью похолодает до –9. В Московской области ночью столбики термометров опустятся до –12.

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