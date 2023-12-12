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Экономист оценил дефляцию в Китае в ноябре

Дефляция в Китае в ноябре составила 0,5%: мнение экономиста Луконина
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Дефляция в Китае в ноябре достигла 0,5%, говорится в Государственном статистическом управлении. Показатель обновил трехлетний максимум. Заведующий сектором экономики и политики Китая Института мировой экономики и международных отношений РАН (ИМЭМО им. Е.М. Примакова) Сергей Луконин рассказал «Известиям» 12 декабря, что такое снижение индекса потребительских цен не означает кризисных явлений в китайской экономике.

Эксперт объяснил, что с точки зрения мировой экономики смотреть данные за два-три месяца как раз тогда, когда наблюдается дефляция в Китае, преждевременно. Обычно выводы стоит делать на основании годовых данных.

«Второе — нужно учитывать, что есть сезонные факторы, учитывать, что есть действия самих китайских властей, направленные, например, на удешевление свинины. То есть вклад такого конкретно продукта в дефляцию наибольший в Китае. Если посмотреть по составу, то основной вклад удешевления [внесли в том числе] энергоносители, свинина», — обратил внимание экономист.

Луконин отметил, что такая дефляция в Китае не может однозначно означать охлаждение потребительского рынка.

«Говорить о том, что это может на что-то повлиять, пока преждевременно, потому что данных за два-три месяца недостаточно для интерпретации. А когда их будет достаточно, то нужно будет смотреть по компонентам, что конкретно вносит вклад в снижение индекса потребительских цен в Китае. Это могут быть продукты, это могут быть сезонные продукты, это могут быть энергоносители», — добавил эксперт.

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Ранее, в конце октября, сообщалось, что китайское собрание народных представителей одобрило план повышения расходов текущего бюджета, по которому дефицит вырастет до 3,8% ВВП. В стране также предложили ввести первый за несколько лет финансовый стимул.

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