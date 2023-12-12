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Зрители шоу «Ёлка телеканала Карусель» получат шанс стать звездами телеэфира

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Фото: 7-raduga
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Зрители шоу «Елка телеканала «Карусель» в «Крокусе» получат шанс стать звездами телевизионного эфира. Впервые шоу будет транслироваться на телеканале «Карусель», а съемка телеверсии будет проходить 25 декабря 2023 года. Лишь в этот день каждому зрителю выпадет возможность попасть в кадр и увидеть себя по телевизору после Нового года.

Съемка проводится на протяжении всех сеансов, но в сокращенную телевизионную версию войдут не все сцены масштабного зрелища — насладиться представлением в полном объеме смогут лишь зрители в зале. В этом сезоне «Елка телеканала «Карусель» в «Крокусе» подарит незабываемый новогодний праздник всем поклонникам российской анимации.

Масштабное шоу впервые представит на одной сцене семь легендарных брендов телеканала. В одном сказочном сюжете объединятся очаровательные Царевны, жители Простоквашино, милый Лунтик с друзьями, неугомонные Волк и Заяц из «Ну, погоди!», веселые обитатели «Дракошии», доброе семейство Оранжевых коров и любознательный Умка. Всех знакомых персонажей соберет на сцене Crocus City Hall лидер индустрии семейных развлечений — продюсерский центр «Седьмая Радуга». Шоу пройдут с 23 декабря 2023 года по 7 января 2024 года.

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