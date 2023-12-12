Политолог выразил уверенность в победе Алиева на внеочередных выборах президента

С большой долей вероятности можно ожидать победу действующего президента Азербайджана Ильхама Алиева на внеочередных выборах главы государства. Такое мнение в беседе с «Известиями» 12 декабря выразил политолог, старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин.

Ранее во вторник стало известно, что Алиев выдвинут кандидатом в главы государства на предстоящих выборах, о чем сообщил зампредседателя правящей партии республики «Ени Азербайджан» Таира Будагова.

«С большой долей вероятности можно ожидать победу Алиева на этих выборах с внушительными результатами», — считает Зудин.

Политолог добавил, что, приняв решение о проведение внеочередных президентских выборов, Ильхам Алиев таким образом хочет зафиксировать победу в противостоянии Армении и возвращение Нагорного Карабаха в состав Азербайджана.

«Это действительно крупное достижение Алиева на посту президента. Алиев, как опытный и разумный политический игрок при помощи выборов старается эти достижения зафиксировать, то есть перевести их в значимые политические дивиденды», — отметил Зудин.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 7 декабря подписал распоряжение о проведении в республике внеочередных президентских выборов, назначив их на 7 февраля 2024 года. Следующие выборы должны были состояться в октябре 2025 года.

До этого президентские выборы в Азербайджане проводились в апреле 2018 года. Традиционно они проходят в третью среду октября, что означает, что следующие должны были пройти 17 октября. Однако голосование было перенесено на 11 апреля указом президента в феврале 2018 года. Алиев четырежды (в 2003, 2008, 2013 и 2018 годах) становился президентом Азербайджана. В ходе предыдущих выборов он набрал 82,71%.