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Число маршрутов сократят в рамках транспортной реформы в Пензе

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Фото: ТАСС/Евгений Софийчук
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В Пензенской области количество маршрутов сократится вдвое со 111 до 63. Это произойдет в рамках транспортной реформы в агломерации.

ИА «Пенза-пресс» уточняет, что вместо семи троллейбусных маршрутов будут действовать пять. При этом количество автобусов большого класса вырастет со 184 до 201. Количество маршрутов, на которых работают автобусы среднего класса, увеличат с 10 до 21, подвижной состав вырастет с 45 до 149 единиц.

Отмечается, что маршрутных такси станет значительно меньше. Если сейчас их 456 единиц, то останется 42. Они будут обслуживать 19 маршрутов вместо 73.

По словам регионального министра цифрового развития, транспорта и связи региона Сергея Балакина, сокращение автобусов малой вместимости позволит улучшить дорожно-транспортную ситуацию и разгрузить основные городские магистрали.

Основной акцент в новой сети решено сделать на троллейбусном транспорте. Решение губернатор Олег Мельниченко принял для того, чтобы сохранить этот экологически чистый вид транспорта. При этом будут работать четыре муниципальных и один межмуниципальный троллейбусный маршрут. Они появятся в тех районах, где раньше их не было.

В конце ноября сообщалось, что в Пензе выбрали подрядчика на строительство новой дороги в микрорайоне Заря. Первый этап строительства планируется реализовать к осени 2024 года.

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