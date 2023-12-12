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Курс доллара опустился ниже 90 рублей впервые с 1 декабря

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Курс доллара опустился ниже 90 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже за 12 декабря.

Стоимость американской валюты доходила до 89,90 рубля впервые с 1 декабря, теряя 0,86% по сравнению с предыдущим днем.

В то же время курс евро опустился до 97,06 рубля, юань снизился до 12,526 рубля.

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Ранее в этот день управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков заявил, что до конца I квартала 2024 года курс американской валюты может находиться на уровне 90–100 рублей за доллар. Также он уточнил, что в дальнейшем в компании не исключают роста доллара до 100–110 рублей.

В начале декабря начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев рассказал, что максимальные значения доллара в этом месяце могут составить 93,5–95 рублей за американскую валюту, а евро может торговаться в диапазоне 100–102,5 рубля.

4 ноября министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что меры по ужесточению контроля за возвратом выручки экспортеров сработали. По его словам, курс российской нацвалюты стабилизировался и сохранится в нынешних параметрах.

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