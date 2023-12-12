Связывающую новый микрорайон и школу дорогу построили под Самарой

Два участка улично-дорожной сети построили в Волжском районе Самарской области. Работы проводились в рамках федеральной программы «Стимул» нацпроекта «Жилье и городская среда». Протяженность новых дорог составляет 800 м. Они должны улучшить транспортную доступность нового микрорайона в поселке Смышляевка и связать его со школой.

По словам гендиректора ФБУ «РосСтройКонтоль» Владимира Щербинина, которые приводит НИА «Самара», в данный момент в регионе по программе стимулирования жилищного строительства и создания благоприятных условий для жизни идет строительство четырех дорожных объектов. Это новые дороги в Самаре и участки дорожной сети на территории Волжского муниципального округа.

В 2024 году в Самарской области намерены направить на дорожный ремонт 9,2 млрд рублей. Речь идет о финансировании ремонта объектов, включенных в нацпроект «Безопасные и качественные дороги». Так, 4,4 млрд рублей будет направлено из федерального бюджета, остальные 4,8 млрд — из дорожного фонда Самарской области. В перечень объектов попали региональные трассы в Кошкинском, Волжском, Красноармейском, Ставропольском, Похвистневском, Хворостянском, Богатовском, Кинельском, Шенталинском, Красноярском и Елховском районах.