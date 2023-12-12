Джокович назвал Алькараса самым совершенным теннисистом в мире

Сербский теннисист Новак Джокович назвал теннисиста из Испании Карлоса Алькараса самым совершенным игроком в мире. Об этом пишет издание The Tennis Letter в социальной сети X (бывш. Twitter) 11 декабря.

«Он самый совершенный игрок, которого я видел за целую вечность... Поражение на Уимблдоне настолько разозлило меня, что мне нужно было выиграть всё на американской земле, что я и сделал. Для меня это прекрасная возможность заново изобрести себя и по-настоящему работать усерднее, чем когда-либо», — заявил он.

Ранее, 19 ноября, Джокович обыграл испанца в финале «Мастерса» в Цинциннати и в полуфинале Итогового турнира АТР в Турине. Так он стал рекордсменом по титулам на чемпионате, взяв первенство в седьмой раз. В рейтинге АТР 36-летний Джокович занял первую строчку, а 20-летний Алькарас расположился на второй.

В середине июля Алькарас победил Джоковича в финале Уимблдона-2023. Испанский теннисист стал третьим в нынешнем столетии, кому удалось больше одного раза выйти в финал турнира серии Большого шлема в возрасте до 21 года.