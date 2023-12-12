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Кагарлицкому назначили штраф в 600 тысяч рублей и освободили в зале суда

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Второй Западный окружной военный суд в ходе выездного заседания в Сыктывкаре приговорил социолога и публициста Бориса Кагарлицкого (признан в России иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов) к штрафу размером в 600 тыс. рублей, признав виновным в публичных призывах к терроризму. Об этом во вторник, 12 декабря, сообщил корреспондент «Известий».

«Суд постановил признать Кагарлицкого Бориса Юрьевича виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма в Сети») и назначил наказание в виде штрафа в 800 тыс. рублей. <…> Смягчить наказание до 600 тыс. рублей штрафа», — огласил приговор судья.

Кроме того, социологу на два года запретили заниматься созданием и администрированием сайтов. Его освободили в зале суда.

Адвокат Кагарлицкого Сергей Ерохов заявил, что он и его подзащитный удовлетворены приговором.

«Сейчас мы обсудим с моим подзащитным, будем мы его (приговор. — Ред.) обжаловать дальше или нет. Но, в принципе, это в русле того, на что мы рассчитывали», — указал он.

Ерохов добавил, что на суде было показано, что ни в свидетельских показаниях, ни в представленных защитой аргументах, ни в последнем слове Кагарлицкого не содержится публичного оправдания терроризма, и суд учел данную позицию. Смягчение приговора, по мнению адвоката, связано с достижением социологом возраста 65 лет.

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Уголовное дело в отношении Кагарлицкого было возбуждено из-за его поста в Telegram-канале о теракте на Крымском мосту в прошлом году. В июле 2023 года он был арестован по решению Сыктывкарского городского суда. Позже, 21 ноября, Второй Западный окружной военный суд продлил срок его ареста на шесть месяцев.

Кагарлицкий возглавляет Институт глобализации и социальных движений (признан в РФ иноагентом). Преподает в Московской высшей школе социальных и экономических наук, проводил совместные проекты с Фондом Розы Люксембург (признан в РФ иноагентом).

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