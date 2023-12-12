Астраханские власти решили не сносить дом для детей-сирот

В Знаменске Астраханской области достроят дом, квартиры в котором предназначены для детей-сирот. Возводить здание начали еще в 2014 году.

По словам регионального министра строительства и ЖКХ Дениса Капралова, вопрос с достройкой дома находится у него на личном контроле. Перед тем как принять решение о продолжении строительства, специалисты провели инструментальные измерения и убедились в том, что возможность привести объект в порядок еще есть, пишет «Астрахань-24».

До конца 2023 года проведут конкурс для определения подрядчика. Средства на строительные работы выделили из регионального бюджета. Они должны стартовать в январе 2024 года.

Агентство поясняет, что еще в начале строительства выяснилось, что подрядчик не укладывается в сроки. Кроме того, некоторые работы проводились некачественно. Здание во время простоя не консервировали, поэтому некоторые конструкции сейчас разрушены.

Квартиры в доме должны были получить 24 человек. Всего же в Астраханской области в очереди на получение квартир стоят порядка 3 тыс. детей-сирот.