Аномальные холода задерживаются в Ульяновской области

В Ульяновской области сохраняется аномально холодная погода. 13 и 14 декабря среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на 7–8 градусов, предупредили пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на Гидрометцентр.

По данным «Яндекс. Погода», в Ульяновске сегодня, 12 декабря, днем температура опустилась до –17 градусов. Дует ветер со скоростью 7 м/с.

Ulpravda.ru уточняет, что в области объявлен «оранжевый» уровень опасности. 11 декабря в связи с ожидавшимся понижением температуры до –28 градусов руководителям общеобразовательных организаций было рекомендовано отменить занятия с 1 по 6 класс.

В регионах Уральского федерального округа большиство школьников также не пошли в школу в понедельник из-за аномально низких морозов. Занятия были отменены в Челябинской и Тюменской областях, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах. Ожидается, что такая погода продержится минимум до среды.