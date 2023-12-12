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Карта спецоперации на Украине 12 декабря

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Фото: ТАСС/Александр Река
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 12 декабря можно в материале «Известий».

Как сообщили в Минобороны РФ, на купянском направлении нанесено поражение ВСУ в районе Синьковки Харьковской области. Потери ВСУ составили до 105 военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На краснолиманском направлении отражены пять атак штурмовых групп ВСУ в районах Кирово ДНР, Петровского и Червоной Дибровы ЛНР. Потери противника составили до 185 военнослужащих и три автомобиля.

На донецком направлении отражены две атаки штурмовых групп ВСУ в районе Марьинки ДНР. В районах Курдюмовки и Клещеевки ДНР нанесено поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял до 240 военнослужащих убитыми и ранеными, два бронетранспортера, четыре автомобиля. Поражены: две гаубицы «Мста-Б», два орудия Д-20, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

На южнодонецком направлении отражена атака и нанесено огневое поражение ВСУ в районе Новомихайловки ДНР. Потери противника составили до 70 военнослужащих, три боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также две гаубицы Д-20.

На запорожском направлении отражена атака бригады нацгвардии Украины и нанесено огневое поражение живой силе бригады ВСУ в районе Новоселовки Запорожской области. Общие потери противника составили до 70 военнослужащих, три автомобиля.

На херсонском направлении в результате огня артиллерии по районам сосредоточения подразделений 123-й бригады теробороны в районе населенного пункта Камышаны Херсонской области потери противника составили до 35 военнослужащих и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две гаубицы Д-20 и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 550 самолетов, 257 вертолетов, 9655 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13 999 танков и других боевых бронированных машин, 1188 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7311 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 222 единицы специальной военной автомобильной техники.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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