МВД решило депортировать потушивших Вечный огонь под Петербургом подростков

Подростков, которые снегом потушили Вечный огонь в городе Красное Село под Санкт-Петербургом, а также их родителей, депортируют из России. Об этом 12 декабря сообщили в пресс-службе главного управления МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Полиция выяснила, что в инциденте приняли участие два брата 10 и 14 лет из одной семьи, а также 11-летний ребенок из другой, который и бросил снежок в Вечный огонь. В результате проверки также стало известно, они и их родители являются гражданами ближнего зарубежья и проживают на территории РФ с нарушением миграционного законодательства.

12 декабря ведомство обратилось в суд Красносельского района города с материалами на административное выдворение из РФ обеих семей.

«Ходатайство судом удовлетворено. Родители подростков помещены в специальный центр для иностранных граждан, подлежащих выдворению, а их дети на временное содержание помещены в специализированные учреждения», — говорится в сообщении МВД в Telegram-канале.

Кроме того, в ведомстве рассказали, что затушивший Вечный огонь 11-летний ребенок помещен в полицейский центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

О том, что трое подростков потушили Вечный огонь, забросав его выпавшим снегом, стало известно ранее в этот день. На записи с камер наблюдения видно, как школьники зачерпывают снег и бросают его в пламя.