Силы ПВО за сутки уничтожили 23 БПЛА ВСУ и перехватили два снаряда HIMARS

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки перехватили два реактивных снаряда HIMARS и тактическую ракету «Точка-У», а также уничтожили 23 украинских беспилотника. Об этом 12 декабря сообщило Минобороны России.

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были уничтожены в районах населенных пунктов Белогоровка, Старомихайловка, Марьинка Донецкой Народной Республики (ДНР), Новоселовское Луганской Народной Республики (ЛНР), Алешки Херсонской области, Токмак и Пологи Запорожской области, уточнили в ведомстве.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены живая сила и военная техника ВСУ в 114 районах», — рассказали в Минобороны.

Всего с начала спецоперации было уничтожено 550 самолетов, 257 вертолетов и 9 655 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ).

9 декабря командир антидронового подразделения бригады «Север V» в составе добровольческого штурмового корпуса с позывным Турок рассказал, что около 90% FPV-дронов Вооруженных сил Украины не достигают своих целей в районе Артемовска (украинское название — Бахмут). По его словам, это связано с перепадом высот и успешной работой российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ранее, 7 декабря, корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал, как расчет ПВО ВС РФ уничтожает украинские дроны-камикадзе в зоне спецоперации. Так, военнослужащий, командир отделения зенитно-ракетного взвода с позывным Декан рассказал, что противодроновое ружье ПАРС позволяет полностью отключить связь украинского дрона с оператором.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за атак со стороны ВСУ.

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