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Spiegel узнал о росте в разы стоимости проекта системы ПВО в ФРГ

Spiegel: проект системы ПВО в ФРГ обойдется в пять раз дороже, чем планировалось
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Фото: Global Look Press/dpa/Bernd von Jutrczenka
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Разработка систем противовоздушной (ПВО) и противоракетной (ПРО) обороны в ФРГ обойдется в пять раз дороже, чем планировалось. Об этом 12 декабря сообщил немецкий журнал Spiegel.

Ожидалось, что будет создана система защиты от дронов и ракет ближнего радиуса действия. Как уточняет журнал со ссылкой на документ минфина ФРГ, немецкое минобороны начало работу над проектом еще в 2020 году. Тогда отмечалось, что затраты на его реализацию составят €240,6 млн. Сейчас реализация проекта требует уже порядка €1,3 млрд.

Бюджетный комитет немецкого парламента обсудит данный вопрос в среду, 13 декабря.

В документе министерство финансов и министерство обороны признают, что затраты на разработку выросли, в частности, потому что система управления должна быть «интегрирована с датчиками и исполнительными устройствами во все компоненты мобильной системы».

На фоне удорожания проекта федеральные финансовые контролеры оказывают давление на министра обороны Бориса Писториуса с целью снизить стоимость проекта, уточняет издание.

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В октябре 2022 года 14 стран НАТО, включая ФРГ, подписали декларацию о создании более совершенной европейской системы ПВО. Как уточняет «Газета.Ru», официальные представители бундесвера тогда заявили о концепции «Германского щита» с различными мерами противодействия средствам воздушного нападения на разных высотах — предельно малых, средних, больших и в стратосфере.

В августе того же года идею о создании новой единой системы противовоздушной обороны высказал канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, для стран — участниц ЕС создание единой системы ПВО будет дешевле решения на национальном уровне.

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