Spiegel узнал о росте в разы стоимости проекта системы ПВО в ФРГ

Spiegel: проект системы ПВО в ФРГ обойдется в пять раз дороже, чем планировалось

12 декабря 2023, 14:24 0

Фото: Global Look Press/dpa/Bernd von Jutrczenka