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ГД приняла закон о приостановке положений соглашений о налогах с недружественными странами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Госдума во вторник, 12 декабря, приняла закон о приостановке действия отдельных положений международных договоров по налогообложению с 38 недружественными странами.

«Приостановить действие положений международных договоров Российской Федерации до устранения иностранными государствами допущенных ими нарушений законных экономических и иных интересов РФ, прав ее граждан и юридических лиц», — говорится в опубликованном документе.

Мера коснулась в том числе ряда норм соглашений с США, Германией, Великобританией, Канадой, Польшей, Швецией, Литвой и Японией и др.

Принятие закона связано с изменившимися условиями экономической деятельности, что последовало за введением антироссийских санкций и давлением на экономику РФ, следует из пояснительной записки.

Ответ на действия: РФ законом закрепляет приостановку налоговых соглашений с 38 странами
МИД и Минфин России разработали соответствующий документ во исполнение указа президента

Ранее, в августе, президент России Владимир Путин подписал указ о тех же мерах. Отмечалось, что решение было принято «исходя из необходимости принятия безотлагательных мер» из-за недружественных действий некоторых стран. Глава государства поручил МИД РФ уведомить страны о приостановке положений налоговых договоров, а правительству — внести в Госдуму соответствующий законопроект.

Документ был внесен на рассмотрение Госдумы 3 ноября. Позже в Минфине РФ сообщили, что приостановка соглашений продлится до восстановления нарушенных прав России.

По оценке руководителя налоговой дирекции «Альфа-Капитал» Константина Асабина, мера не должна повлиять на зачет инвесторами РФ иностранного налога.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.

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