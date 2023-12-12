Один погиб и двое пострадали при пожаре в квартире в Новосибирске
Крупный пожар произошел в многоквартирном доме в Новосибирске. По последним данным, во время возгорания пострадала молодая женщина. Она получила ожоги. Ее трехлетний ребенок не пострадал.
Кроме того, как пишет Sib.fm, в подъезде спасатели обнаружили мужчину и женщину. Мужчину эвакуировали, ему оказали медицинскую помощь, а женщина умерла на месте происшествия.
Очевидцы утверждают, что пожар произошел из-за неисправной елочной гирлянды. Прокуратура Новосибирска устанавливает все обстоятельства случившегося.
Ранее, 12 декабря, сообщалось, что во время пожара в частном доме в Новой Москве пострадали семь человек, в том числе пять детей. Возгорание произошло в СНТ «Ватутинки» в деревне Пучково рядом с Троицком.