В ДНР возбуждено уголовное дело по факту мародерства

В Донецкой Народной Республике (ДНР) возбуждено уголовное дело по факту мародерства на заводе «Азовэлектросталь». Об этом во вторник, 12 декабря, сообщило СУ СКР по республике на своем сайте.

Уточняется, что «Азовэлектросталь» является филиалом государственного унитарного предприятия ДНР «Донецкая промышленная компания» (ДПК).

По версии следствия, с 23 января по 1 июля текущего года бывшее и действующее руководство ДПК, гендиректор предприятия «Республиканский Центр «Торговый дом «Втормет» и иные неустановленные лица в период военного положения, предварительно сговорившись, изъяли имущество «Азовэлектростали» на сумму не менее 518 млн рублей.

Дело возбуждено по п. «б» ч. 4 ст. 356.1 УК РФ.

«Противоправная деятельность фигурантов была выявлена в ходе оперативных мероприятий сотрудников регионального следственного управления СК России совместно с УФСБ России по Донецкой Народной Республике», — говорится в сообщении.

Задержаны двое подозреваемых, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Сбор доказательств и установление других возможно причастных к преступлению лиц продолжается.

Ранее, 15 ноября, СУ СКР по Архангельской области сообщил о задержании лиц, подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве больницы в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Предположительно, задержанные похитили из бюджета региона более 127 млн рублей.