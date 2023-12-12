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В ДНР возбуждено уголовное дело по факту мародерства

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Фото: Telegram/sledcom_dnr
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В Донецкой Народной Республике (ДНР) возбуждено уголовное дело по факту мародерства на заводе «Азовэлектросталь». Об этом во вторник, 12 декабря, сообщило СУ СКР по республике на своем сайте.

Уточняется, что «Азовэлектросталь» является филиалом государственного унитарного предприятия ДНР «Донецкая промышленная компания» (ДПК).

По версии следствия, с 23 января по 1 июля текущего года бывшее и действующее руководство ДПК, гендиректор предприятия «Республиканский Центр «Торговый дом «Втормет» и иные неустановленные лица в период военного положения, предварительно сговорившись, изъяли имущество «Азовэлектростали» на сумму не менее 518 млн рублей.

Дело возбуждено по п. «б» ч. 4 ст. 356.1 УК РФ.

«Противоправная деятельность фигурантов была выявлена в ходе оперативных мероприятий сотрудников регионального следственного управления СК России совместно с УФСБ России по Донецкой Народной Республике», — говорится в сообщении.

Задержаны двое подозреваемых, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Сбор доказательств и установление других возможно причастных к преступлению лиц продолжается.

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