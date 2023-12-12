Суд приговорил экс-кандидата в мэры Звенигорода к 19 годам тюрьмы

Экс-кандидата в мэры городского округа Звенигород Московской области Александра Дмитравцова приговорили к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Его признали виновным в совершении двойного убийства.

Преступление произошло в октябре 2020 года. Тогда тела убитых предпринимателей Андрея Родионова и Юрия Краснопольского были обнаружены в деревне Ивашково. Обвинения Дмитравцову были выдвинуты в 2021 году.

По версии следствия, между бизнес-партнерами возникли разногласия из-за совместно приобретенного земельного участка, который по документам принадлежал лишь одному из них. На участке располагалась общественная баня, которую Дмитравцов арендовал у властей города. Также он построил кафе и мойку для машин. Поделить бизнес партнеры не смогли.

Дмитрацов участвовал в выборах в 2014 году, однако выбыл сразу после регистрации. До этого, в 2009 году, коммерсант входил в состав Совета депутатов поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области.

Ранее, 12 декабря, прошел суд над экс-главврачом больницы СИЗО «Матросская Тишина» Александром Кравченко. Его приговорили к семи годам лишения свободы за получение взяток и превышение должностных полномочий.