В Хабаровске скандал с украинскими грамотами в детсаду закончился увольнениями

Две сотрудницы детского сада в Хабаровске были уволены, после того как из-за них детям вручили грамоты с гербом Украины. Об этом во вторник, 12 декабря, сообщил глава города Сергей Кравчук.

Мэр уточнил, что грамоты с украинской символикой воспитанники детсада № 122 получили после соревнований по пионерболу. Информация об этом быстро распространилась в СМИ и соцсетях.

Ответственность за инцидент была возложена на инструктора по физкультуре, которая нашла грамоты в интернете и распечатала их на принтере, а также на заведующую дошкольным учреждением, поставившую печать на грамоты. По словам Кравчука, обе работницы не вникли в то, что изображено на листках.

«Проверка всех обстоятельств случившегося продолжается, однако уже сейчас очевидно, что дети — участники состязаний — невольно стали объектами информационного давления. Для работников сферы образования это недопустимо», — указал он и принес извинения воспитанникам детсада, а также их родителям.

В результате дети получили новые грамоты. Мэр города, в свою очередь, принял решение провести мероприятия по задачам патриотического воспитания с работниками всех детских садов Хабаровска.

В сентябре 2022 года руководитель и педагог детсада в Чите, которые также вручили детям грамоты с гербом Украины, были уволены после служебной проверки, которая подтвердила факт их халатности и формального отношения к должностным обязанностям.