Астролог рассказала о положении Меркурия в натальной карте

Астролог Ольга Архангельская 13 декабря рассказала «Известиям» о положении Меркурия в натальной карте.

«Меркурий — самая близкая планета к Солнцу и самая быстрая в своем движении вокруг светила. Период обращения вокруг Солнца составляет примерно 88 суток. Меркурий не отходит от Солнца на большое угловое расстояние, максимум на 28 градусов, поэтому к карте рождения человека может находиться либо в том же знаке зодиака, что и Солнце, либо в соседних знаках. Так, если вы родились под знаком Девы, ваш Меркурий может быть в Деве, во Льве или в Весах. Меркурий три раза в год ретрограден в течение трех недель. В астрологии отвечает за взаимодействие и обмен информацией, за контакты, за связь разных фактов и событий, за обобщение и разделение, классификацию, коммуникабельность. В своем роде это передатчик и обработчик информации. Меркурий хорошо видит близкое пространство, отличный тактик, но не стратег, умеет различать детали, быстро переключается с одного на другое, воспринимает всё новое, учится, нуждается в разнообразии», — сказала она.

Также планета участвует в таких делах, как коммерческие сделки, написание текстов, устная речь, обмен и торговля, переезды, работа с документами, добавила эксперт. Меркурию присущи следующие качества: проворность, ловкость, любознательность, живость, подвижность, рациональность, интерес. В негативном же проявлении могут быть непоседливость, хитрость и изворотливость, мелочность и воровство.

День недели — среда. Цвет — желтый. Металл — ртуть. Управляет знаками Близнецы и Дева.

МЕРКУРИЙ В ОВНЕ

Отличается сообразительностью и быстротой обработки информации. Мышление логическое, последовательное и увлеченное. Обладая ораторскими способностями и силой речи, может убедить оппонента в своей точке зрения. Предпочитает монологи, перебивать бесполезно. В разговоре важен личный интерес и желание выговориться или донести свою точку зрения, а уж услышат его или нет, не важно. Любит поспорить, иногда на повышенных тонах. Часто сначала говорит, потом думает. Не преднамеренно может обидеть оппонента словом. Великий спорщик. Не злопамятен. Любит вещать перед толпой. Часто воспринимается окружающими слишком прямолинейным и не тактичным.

Родились с Меркурием в Овне: Владимир Жириновский, Павел Воля.

МЕРКУРИЙ В ТЕЛЬЦЕ

Включается в новое медленно, с трудом. Долго всё обдумывает. Мышление и работоспособность ума устойчивые, гармоничные и плодотворные. Обычно тактичные, размеренные, красивые речь и письмо. Предпочитает не втягиваться в споры и острые полемики. Включается в работу после составления в уме четкого плана, из-за чего может восприниматься как заторможенный. Просто так не сотрясает воздух, если не уверен — промолчит. Перепроверяет входящую информацию из-за сомнения в достоверности фактов. Обработка абстрактного затруднена. Интересуется творчеством, искусством и всем красивым. Память долгая и устойчивая. Ценит здравый смысл.

Родились с Меркурием в Тельце: Михаил Булгаков, Владимир Ленин, Виктор Васнецов.

МЕРКУРИЙ В БЛИЗНЕЦАХ

Быстрее всех усваивает, перерабатывает и передает информацию. Легко воспринимает всё новое, имеет много контактов и связей. Общителен, свободно знакомится. Не имеет тенденции зацикливаться. Очень любознателен. Любит читать. Живой, сообразительный и быстрый ум. Мастерски проводит переговоры и коммерческие сделки. Умеет учитывать все факты и проводить анализ. Мышление — от частного к целому. Способность легко перестраиваться в ходе мыслительного процесса дает гибкость ума. Способен объяснить и донести сложное простым языком. Может работать с большой аудиторией. Суждения объективные и беспристрастные. Отличная память. Минусы: не хватает усидчивости, неразборчивость связей, сплетни.

Родились с Меркурием в Близнецах: Мэрилин Монро, Том Круз, Анджелина Джоли.

МЕРКУРИЙ В РАКЕ

Интуитивный, чувствительный ум, отличное воображение. Речь может путаться из-за трудности выразить словами свои мысли. Лучше пишет, чем говорит. Человек настроения. Слишком эмоционально воспринимает входящую информацию, в зависимости от настроения может менять точку зрения. Открывается для общения в близкой комфортной атмосфере. Рассказывает «вкусно», полностью погружаясь в процесс. Для усваивания информации необходим эмоциональный контакт. Ум склонен зацикливаться на прошлом, ковыряться в старых обидах и ситуациях. В диалоге обидчив скорее не словом, а тоном сказанного. Решает задачи интуитивно, а не логически. Детям с Меркурием в Раке, объясняя тему, следует показывать картинки и рисовать материал— так они лучше будут усваивать и понимать. Не стоит повышать на таких детей голос и обзывать глупыми, иначе они могут закрыться совсем.

Родились с Меркурием в Раке: Дональд Трамп, Илон Маск, Михаил Задорнов.

МЕРКУРИЙ ВО ЛЬВЕ

Любит монологи и глух к другим мнениям. Слышит только то, что укладывается в его картину мира. Логическое мышление, но не слишком быстрое. Говорит размеренно, «по-царски». Контактный, любит шутить и веселить окружающих. Каждое сказанное слово и фраза подразумевают ответную реакцию публики — восхищение и бурные овации. Мыслит нестандартно. Идеи яркие. Часто привлекает к себе внимание эффектными фразами. Проявляет упорство во взглядах. Может легко перестроиться и взять другую точку зрения, выдав ее за свою, чтобы не выглядеть глупцом. Любит фантазировать и приукрашивать.

Родились с Меркурием во Льве: Эрнест Хемингуэй, Бенито Муссолини, Жаклин Кеннеди.

МЕРКУРИЙ В ДЕВЕ

Сильный Меркурий, особенно для различения и классификации фактов. Всё раскладывает по полочкам. Рациональное, методичное и скрупулезное мышление. Отлично владеет словом, не пускает пыль в глаза и не говорит ничего лишнего. Четко и конкретно передает свои мысли. Рассудительность и здравомыслие. Глубоко погружается в информацию и быстро находит правильное решение. В контактах ориентируется на полезность. Любит наблюдать и фиксировать факты. Может долго выполнять рутинную и скучную для других работу. Сильная логика и разумность. Мышление безэмоциональное. Возможны излишняя критичность и придирчивость из-за желания всё сделать идеально.

Родились в Меркурием в Деве: Вольф Мессинг, Моника Белуччи, Шон Коннери.

МЕРКУРИЙ В ВЕСАХ

Деликатное и миролюбивое мышление и общение. Не любит споров. Принимает решение долго, всё взвесив и рассмотрев вопрос с разных сторон. Очень важно принять справедливое решение. Может рассуждать в диалоге, выслушивать разные точки зрения. Спокойно слушает собеседника и не перебивает. Зачастую к фактам подходит оценочно. Быстро соображает и отлично воспринимает информацию. Достаточно легко и непринужденно завязывает знакомства и отношения. Хорошо обучается, особенно если педагог нравится. Детям с Меркурием в Весах важно обсуждать получаемые знания для их лучшего усвоения.

Родились с Меркурием в Весах: Билл Гейтс, Уилл Смит.

МЕРКУРИЙ В СКОРПИОНЕ

Очень цепкий и глубокий ум, отличная память. Высокая умственная концентрация, проницательный ум и способность докопаться до истоков позволяет отлично справляться с исследовательскими работами. Разбирается в интересующем вопросе до мелочей. Осторожен в контактах, медленно сходится с людьми, не многословен. Может быть излишне придирчив и саркастичен в общении. Обладает прекрасным аналитическим умом. Задает много вопросов, в том числе неудобных, из-за стремления дойти до истины. Бывает склонность к достаточно резким суждениям и высказываниям. Дает словесный отпор, если его задевают.

Родились с Меркурием в Скорпионе: Махатма Ганди, Мария Кюри, Уинстон Черчиль.

МЕРКУРИЙ В СТРЕЛЬЦЕ

Философский ум, мыслящий большими категориями и масштабами. Однако плохо различает детали и мелочи, отчего может упускать из вида нюансы. Внимание уделяется общим вопросам, но не конкретным. Любит учиться и учить других. Уделяет больше внимание теории, чем практике. Разговорчив и общителен. Часто отвлекается и перескакивает с одной темы на другую. Мышление оценочное, может клеить ярлыки. Хорошо и быстро изучает иностранные языки. Предпочитает говорить монологами, торжественно, высокопарно и авторитетно, демонстрируя свой ум. Обладает отменным чувством юмора.

Родились с Меркурием в Стрельце: Джуд Лоу, Скарлетт Йохансон.

МЕРКУРИЙ В КОЗЕРОГЕ

Мышление строгое, логичное, опирающееся на практику и здравый смысл. Систематизирует полученные знания, обладает отличной памятью. Прежде чем сделать вывод, думает и сопоставляет факты. Речь может быть немного сухая, но четкая и конкретная, без лишних фраз. Всегда выделяет суть вопроса. Не разбрасывается в мыслях и делах, предпочитает одно многому. Фантазии мало, не хватает изящности. Семь раз отмерит, один раз отрежет. Обладает упрямством и терпением, что хорошо для кропотливой умственной работы.

Родились с Меркурием в Козероге: Чарльз Диккенс, Рональд Рейган, Ричард Никсон.

МЕРКУРИЙ В ВОДОЛЕЕ

Обладает и проявляет яркие способности к абстрактному мышлению. Ум устремлен в будущее, с легкостью и радостью воспринимает всё новое. Парадоксальное, глобальное, оригинальное мышление. Обожает учиться, процесс познания дается легко. Если не интересно, обучение может быть брошено. Хорошая память. В общении дружелюбен, но часто отстранен. В обучении копит факты, важно понять и структурировать теорию, чтобы перейти к практике. Любит шутки и юмор. Много читает, особенно фантастику. Мыслит оптимистично и радостно, отличный прогнозист и аналитик. Однако задуманное не всегда воплощается в жизнь.

Родились с Меркурием в Водолее: Дмитрий Менделеев, Олег Янковский, Джим Керри, Джордж Вашингтон.

МЕРКУРИЙ В РЫБАХ

Обладает острой чувствительностью к словам, ярким воображением. Мечтательный, интуитивный ум. Воспринимает информацию в виде картинок и образов. Важно впечатление о ком-то или о чем-то. Мышление не логическое, однако, делает правильные выводы. Начинает говорить про одно, перескакивает на другое, третье и вообще забывает, с чего начал. Повышенная внушаемость и подверженность манипуляциям извне. Часто иллюзорность мышления. При этом умеет красиво писать и говорить. Имеет дар понимания другого человека без слов, как будто информация считывается. Общается душевно и гармонично. Любит мистику, фантастику, сказки. Дети с Меркурием в Рыбах, решая задачу, могут сразу написать правильный ответ без решения.

Родились с Меркурием в Рыбах: Николай Гоголь, Борис Стругацкий, Иван Крылов, Виктор Гюго, Максим Горький, Корней Чуковский.

Ранее астролог Архангельская рассказала «Известиям» о положении Луны в натальной карте.