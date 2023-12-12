Инвалид лишился 2 млн рублей из-за мошенников в Тверской области
В Тверской области мужчина-инвалид лишился около 2 млн рублей из-за действий мошенников. Прокуратура направила иск в суд в целях защиты прав потерпевшего.
По словам местного жителя, злоумышленники убедили его «инвестировать» деньги в бизнес. В ходе проверки установлено, что владелицей одного из счетов, на который осуществлены переводы, является 41-летняя жительница Новосибирской области. Ей поступило 930 тыс. рублей, пишут «Тверские ведомости».
Прокуратура через суд потребовала взыскать с владелицы счета необоснованное обогащение. Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме.
В Омске полиция проводит проверку по факту мошенничества в отношении 54-летнего сотрудника строительной компании. Он перевел на посторонние счета 3 млн рублей.