Водитель насмерть сбил пешехода в Саратове
В Саратове полиция разыскивает очевидцев ДТП, в результате которого погиб пешеход. Авария произошла около месяца назад, но ее обстоятельства до сих пор не установлены.
Как уточняет ИА «Взгляд-инфо», 9 ноября в 22:30 на улице Тархова ВАЗ-21124 под управлением 19-летнего водителя сбил пешехода. От полученных травм мужчина умер до приезда скорой помощи.
Ранее, 28 ноября, сообщалось, что водитель отечественной легковушки сбил мужчину в Сызранском районе Самарской области. Пешеход скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.