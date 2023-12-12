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Эксперты оценили ситуацию с увеличившимися сроками поставки автозапчастей

Залиев: рекордные сроки ожидания поставок автозапчастей касаются люксовых авто
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Рекордные сроки ожидания поставок запчастей в РФ, как правило, касаются люксовых автомобилей, рассказал «Известиям» 12 декабря основатель ГТК-Холдинга Саид Залиев.

Ранее в этот день сообщалось, что в России значительно выросли сроки ожидания импортных автозапчастей в условиях санкций — они стали достигать полутора лет. Об этом рассказали «Известиям» крупнейшие страховые компании. В результате некоторые страховщики не успевают ремонтировать машины по ОСАГО в отведенные законом 30 дней. По мнению экспертов, решить проблему можно, разрешив использовать б/у детали.

«Если мы говорим о рекордных сроках ожидания, то они, как правило, касаются люксовых автомобилей, стоимость которых превышает 10 млн рублей. Как правило, ремонт таких автомобилей в 70% случаях происходит по каско», — объяснил Залиев.

По его мнению, против использование б/у запчастей при ремонте по ОСАГО будут выступать потребители и, возможно, многие дилеры.

При этом он уточнил, что в настоящее время сервисы предлагают аналоги, то есть так называемые неродные детали.

«Однако лишь треть владельцев соглашаются на их установку. При этом уже сейчас есть аналоги достаточно хорошего качества. В сегменте более дорогих автомобилей лишь 10% соглашаются на аналоги, и то в крайних случаях», — Залиев.

В свою очередь, генеральный директор «Совкомбанк Страхования» Игорь Лаппи предположил, что разрешить использование б/у запасных частей помогло бы в большинстве случаев решить проблему со сроками ремонта.

«Конечно, речь идет о перечне запчастей, которые можно было бы восстанавливать и эксплуатировать без угрозы для безопасности участников дорожного движения, исключая запасные части, на которые сейчас при расчете в соответствии с единой методикой начисляется нулевой износ», — сказал он.

Кроме того, Лаппи выразил мнение, что можно было бы ограничить ремонт только транспортными средствами, которые производятся в России, а в отношении иных транспортных средств — оставить возможность ремонтироваться по соглашению сторон.

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30 ноября руководитель отдела по развитию продуктов и услуг ГК «Альфа-Лизинг» Максим Давиденко рассказал «Известиям», что в настоящее время ситуация с доступностью запасных частей для авто лучше, чем была в 2022 году. Но дефицит сохраняется по кузовным деталям, лобовым стеклам и сложным агрегатам. Эксперт также обратил внимание на то, что пока цены на запчасти стабильны.

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