Больше 12,5 тыс. человек заболели ОРВИ за неделю в Коми
За минувшую неделю больше 12,5 тыс. человек заразились острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Республике Коми. Эпидемический порог превышен на 41,9%.
По данным Роспотребнадзора, в 16 муниципалитетах проводилась приостановка учебного процесса в образовательных учреждениях. По состоянию на начало текущей недели приостановлен учебный процесс полностью в семи школах, а также в 234 классах 57 школ. Карантин действует в 14 группах девяти детских садов. Об этом сообщает ИА «Комиинформ».
В Сыктывкаре к медикам обратилось почти 4,7 тыс. человек. Эпидемический порог превышен на 18,6% среди совокупного населения и на 134,7% среди взрослых. За неделю подтверждено 59 случаев гриппа.
На прошлой неделе в Ульяновске полностью приостановили образовательный процесс в одной школе из-за вспышки пневмонии. Число заболевших достигло 11.