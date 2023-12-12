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В НАК заявили о предотвращении 228 террористических преступлений в 2023 году

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Фото: ТАСС/Информационный центр НАК
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В 2023 году в России было предотвращено более 200 преступлений террористической направленности. Об этом 12 декабря сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК) по итогам совместного заседания с Федеральным оперативным штабом.

«Скоординированными действиями силовых структур на стадии подготовки предотвращено 228 преступлений террористической направленности, в том числе 146 терактов. Пресечена деятельность 73 законспирированных ячеек и более 180 организованных преступных групп, занимавшихся незаконным оборотом оружия, ликвидировано 146 подпольных оружейных мастерских», — говорится в сообщении.

Также в 2023 году были заблокированы счета более чем 4 тыс. лиц, причастных к финансированию терроризма и украинских вооруженных формирований, на общую сумму свыше 110 млн рублей. В сети интернет удалено свыше 15,5 тыс. материалов террористического содержания.

Директор ФСБ России Александр Бортников отметил, что количество террористических преступлений, ставящих под угрозу безопасность государства, значительно увеличилось на фоне обострения ситуации в мире и роста напряженности. По его словам, это связано с активизацией украинских спецслужб и неонацистских формирований, курируемых иностранным разведсообществом, в первую очередь США и Великобританией.

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До этого, 10 октября, в НАК сообщили, что с 2022 года на территории Северного Кавказа совершено два и предотвращено 37 преступлений террористической направленности. Преступления готовились сторонниками международной террористической организации «ИГИЛ» и лицами, которых завербовали спецслужбы и неонацистские организации Украины.

Ранее, в начале августа, Национальный антитеррористический комитет сообщил, что с февраля 2022 года в РФ предотвращено 188 преступлений террористической направленности. В ведомстве отметили, что их подготовкой, в большинстве случаев под воздействием радикальных идей, занимались молодые люди с низкими моральными качествами, ведущие маргинальный образ жизни и не задумывающиеся о последствиях своих поступков.

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