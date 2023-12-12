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Арбитражный суд Москвы признал ритейлера «Связной» банкротом

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Арбитражный суд Москвы признал банкротом сотового ритейлера «Связной». Временным управляющим компании назначен Филипп Ангелевски.

Ангелевски подчеркнул, что восстановить платежеспособность «Связного» невозможно, но денежных средств компании достаточно для финансирования процедуры банкротства. Отчитаться о продленной работе ему предстоит 4 июня, сообщает «Интерфакс».

Неделю назад временный управляющий «Связного» Антон Сычев, ныне освобожденный от обязанностей, рассказал в суде о выявлении им признаков преднамеренного банкротства компании.

В начале сентября «Связной» закрыл все салоны в Москве и Санкт-Петербурге. Ранее, по заявлению самой компании, 27 июня суд принял решение о введении процедуры наблюдения в отношении ритейлера.

В марте у ритейлера сменилось руководство. Президентом компании стал бывший член совета директоров АО «Связной Банк» Андрей Тарабурин, сменивший проработавшего на этой должности меньше года Алексея Вуколова. Как сообщал «Коммерсант», исполнительным директором стала Дагмара Иванова, работавшая в «Связном» ранее. Тогда в письме компании указывалось, что приоритетом для Тарабурина станет «стабилизация бизнеса компании»

В феврале этого года компания уведомила, что намерена начать процедуру банкротства.

В прошлом году сообщалось, что к «Связному» было подано 79 исков на 14,26 млрд рублей. Истцами были поставщики, логистические компании, кредиторы и арендодатели. Например, Альфа-банк требовал 6 млрд рублей, а Совкомбанк — 2,4 млрд рублей, ООО «ТФН» (дистрибьютор мобильных устройств, электротранспорта, аксессуаров и т.д.) — на сумму 308,6 млн рублей. В январе 2023 года суд решил взыскать со «Связного» в пользу дистрибьютора Merlion задолженность по договорам поставки в размере 5 млрд рублей. Информация об этих исках содержится в электронной картотеке арбитражных дел.

Также кредиторами и контрагентами ритейлера были поданы заявления о банкротстве компании.

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«Связной» — ритейлер цифровой техники. Федеральная розничная сеть компании насчитывает свыше 2,6 тыс. магазинов в 1,1 тыс. городах РФ.

Выручка ООО «Сеть Связной» в 2022 году по РСБУ составила 56,8 млрд рублей, сократившись в 1,9 раза по сравнению с предыдущим годом (105,5 млрд рублей). Чистый убыток оказался в размере 48,5 млрд рублей против 15,3 млн рублей чистой прибыли, полученной в 2021 году, указывает «Интерфакс».

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