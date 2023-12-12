Пожилая женщина погибла при пожаре в частном доме в Удмуртии
Пожар уничтожил жилой дом и надворные постройки в Игринском районе Удмуртии. Во время тушения обнаружено тело пожилой женщины.
Информация о возгорании поступила с улице Озерной в Игре. Огонь охватил жилой дом и надворные постройки, площадь пожара составила 249 кв. м. Об этом сообщает ИА «Сусанин».
Причинами распространения огня на большую площадь стали разгерметизация газового баллона, а также позднее обнаружение горения. Женщина 1941 года рождения погибла.
В Иркутске пожар произошел в пятиэтажном жилом доме. На месте погибли девятилетний ребенок и его отец. Спасаясь, погибла мать мальчика, при этом ей совместно с соседями удалось сохранить жизни детей четырех и семи лет.