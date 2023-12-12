Мурманский турмаршрут одержал победу на Russian Traveler Awards 2023

Турмаршрут «Терский берег Белого моря» признали лучшим экскурсионным маршрутом России. Он занял первое место в ежегодной премии Russian Traveler Awards 2023.

Как пишет ИА «Би-порт» со ссылкой на региональный комитет по туризму, путешественникам, отправляющимся по этому маршруту, дадут возможность узнать о жизни и обычаях поморов.

Они посетят этнографический музей культуры и быта поморов в поселке Умба, увидят наскальные изображения, оставленные древними людьми в музее-заповеднике «Петроглифы Канозера», отправятся к геологическому памятнику природы «Аметисты мыса Корабль» и прогуляются по самой северной «пустыне», Кузоменским пескам. Кроме того, в поездке запланировано посещение шедевра деревянной шатровой архитектуры, церкви Успения Пресвятой Богородицы.

В конце ноября сообщалось, что арктический фестиваль «Териберка» признали лучшим музыкальным событием. Он стал победителем ежегодной международной профессиональной премии индустрии событийного маркетинга и интегрированных коммуникаций «Премия bema!» (Best Experience Marketing Awards) в номинации «Лучший музыкальный фестиваль».