Штормовое предупреждение объявили в Тюменской области из-за морозов
Синоптики предупреждают об аномальных морозах в ближайшие дни в Тюменской области. Объявлено штормовое предупреждение.
Температура воздуха остается ниже климатической нормы на 10 градусов и больше. Неблагоприятные погодные условия сохранятся 13 и 14 декабря, пишет ИА «Ура.ру». При минимальной температуре до –35…–37 градусов скорость ветра будет составлять 5–6 м/с.
К концу недели температура воздуха может немного повыситься. Столбики термометров покажут до –15…–18 градусов.
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае температура воздуха опустилась до –50 градусов. Коммунальные и городские службы переведены на режим повышенной готовности.