Реклама
Прямой эфир
Мир
В США указали на важность защиты собственных границ вместо помощи Украине
Мир
В Турции остановили чемпионат страны по футболу из-за избиения судьи
Мир
Скандинавский авиаперевозчик SAS отказался от Nesquik в поддержку Украины
Политика
Песков заявил о высокой поддержке Путина россиянами
Политика
В Госдуме назвали маразмом призыв генштаба Чехии к запугиванию России
Мир
Песков заявил о раскачивании авторитета власти на Украине
Армия
Балицкий заявил о продвижении ВС РФ у Новопокровки
Мир
В Кремле заявили о наблюдении за встречей Байдена и Зеленского
Армия
Путин ратифицировал соглашение о создании учебно-боевых центров с Белоруссией
Общество
Песков анонсировал участие иностранных СМИ в прямой линии Путина
Политика
Политолог предрек похолодание в отношениях между Варшавой и Киевом при Туске
Мир
В Кремле выразили заинтересованность РФ в развитии отношений с Аргентиной
Политика
В Госдуме заявили об усталости Евросоюза от Украины
Недвижимость
Доля жилья в проектах бизнес-класса с небоскребами в Москве превысила 40%
Общество
В Красноярске возбудили дело после высадки детей из автобуса на мороз

Видео. В Кремле заявили о наблюдении за встречей Байдена и Зеленского

0
Выделить главное
вкл
выкл
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023