В Московском метрополитене обновили все вентиляционные шахты

Комплекс вентиляционных шахт Московского метрополитена полностью обновлен. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Благодаря модернизации вентиляционной системы и самому современному оборудованию российского производства воздухообмен в метрополитене вырос до 30%, и поездки пассажиров стали еще комфортнее. Продолжаем обновлять инфраструктуру по задаче Мэра Москвы Сергея Собянина», — отметил Ликсутов.

Как пояснил заммэра, программа модернизации устаревших вентиляционных шахт началась в 2004 году, всего было обновлено оборудование в более чем 370 шахтах. Благодаря осуществлению этой программы, в метро стало до 30% больше воздуха. В летние месяцы новые вентшахты позволяют снизить температуру на станциях на 1-3 градуса, а зимой лучше сохраняется тепло. Кроме того, новые вентиляторы надежнее, экономичнее и обладают улучшенными аэродинамическими характеристиками, что позволяет сделать воздух чище.

Вентиляционный комплекс регулярно проходит сервисное обслуживание. Сотрудники промывают каналы и меняют фильтры, проверяют и очищают оборудование. А Лаборатория микроклимата постоянно контролирует параметры воздуха в метро.

Ранее в Дептрансе рассказали, что в метро оборудовали виброгасящими блоками уже 100 станций. Они применяются вместо деревянных шпал и помогают снизить влияние вибрации на конструкции тоннелей, а еще уменьшают уровень шума от поездов. Такая технология используется с 2014 года. С начала этого года такие блоки мы уложили на 10 станциях, например, на «Арбатской» Филевской линии, «Дмитровской» и «Кожуховской».