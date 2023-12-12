Автобус с 43 пассажирами сломался из-за мороза на трассе в Оренбуржье
Автобус с 43 пассажирами сломался на объездной дороге на Соль-Илецк в Оренбургской области. Граждан доставили в пункт обогрева.
Информация о происшествии поступила утром 12 декабря. Автобус прекратил движение на 41-м км объездной дороги. На место происшествия были направлены четыре легковых автомобиля и другой автобус, пишет РИА «Оренбуржье».
Всех пассажиров доставили в пункт обогрева. Сломанный автобус эвакуировали для ремонта.
11 декабря автобус, следовавший в Таджикистан, сломался недалеко от села Дружба в Соль-Илецком городском округе. Температура воздуха в этот момент опускалась до –30 градусов. Замерзших людей в ближайшее кафе сопроводили сотрудники ГИБДД. Пока они согревались, водитель и полицейские смогли починить автобус.