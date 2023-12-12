Жителя Крыма задержали после покушения на чиновника Запорожской области

В Крыму задержали подозреваемого в покушении на сотрудника администрации Запорожской области. Об этом 12 декабря сообщил Telegram-канал «МВД Медиа».

«Предварительно установлено, что фигурант изготовил самодельную бомбу и прикрепил ее к автомобилю сотрудника администрации Запорожской области. В ночное время он произвел дистанционно управляемый подрыв. Находившиеся в салоне транспортного средства три человека получили ожоги и были госпитализированы», — говорится в сообщении.

Мужчина был задержан, в ходе обыска у него изъяли взрыватели и взрывчатое вещество иностранного производства.

Накануне ФСБ сообщила, что с начала года в Крыму задержали 18 агентов и пособников украинских спецслужб, в том числе причастных к диверсиям на железных дорогах и подрывам газопроводов. По данным ведомства, в общей сложности в республике было предотвращено 14 диверсионно-террористических актов, готовившихся украинскими спецслужбами, найдено 15 подготовленных ими схронов, изъяты 37 самодельных бомб и более 200 кг взрывчатки.