Заживляющий поражения кожи гель создали в Новосибирске

В Новосибирске разработан прототип лекарственного средства, которое эффективно уничтожает болезнетворные бактерии и способствует быстрому заживлению ран. Он разработан на основе антибактериального пептидомиметика и инертного полимерного геля.

Как поясняет VN.ru, средство весьма актуально, ведь от 0,3 до 1,6% пожилых людей в России страдает от незаживающих поражений кожи, таких как трофические язвы, и число таких пациентов растет. С таким недугом сталкивается каждый пятый больной диабетом. Гель может быть востребован в области хирургии, при лечении пациентов с огнестрельными ранениями и осколочными ранами.

Доклинические, а затем и клинические испытания начнутся в ближайшие годы.

Ранее сообщалось, что группа ученых из Новосибирского государственного аграрного университета (НГАУ) изобрела колбасу, которая будет полезна при некоторых заболеваниях, в том числе онкологических. Судя по описанию изобретения, нововведением является добавлением в рецепт двух ингредиентов — выжимки из белокочанной капусты и семян горчицы. В остальном это привычный мясной продукт, в который входят свинина, говядина и специи.