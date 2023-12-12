Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Оренбурге
Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на дороге в Оренбурге. Два человека скончались на месте, один пострадавший госпитализирован.
Авария произошла вечером 11 декабря на улице Донгузской. По данным ГИБДД, водитель автомобиля «Лада Веста» не справился с управлением и допустил столкновение с грузовиком, который находился на буксире. Об этом сообщает «Урал56.ру».
Два пассажира получили смертельные травмы. Водитель легковушки доставлен в больницу в тяжелом состоянии. По факту ДТП проводится проверка.
В Хакасии вечером 11 декабря водитель автомобиля «Нива» при обгоне столкнулся с машиной ВАЗ-21099 на встречной полосе. Один человек погиб, еще пятеро пострадали.