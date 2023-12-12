Празднование 420-летнего юбилея Томска обойдется в 15 млн рублей

Власти Томска решили потратить 15 млн рублей на празднование 420-летнего юбилея города в 2024 году. Организационный комитет уже сформирован, в первый раз его заседание пройдет после Нового года. Об этом сообщил мэр Дмитрий Махиня.

РИА «Томск» добавляет, что в проекте бюджета на 2024 год ранее было заложено 1,9 млн рублей на проведение всех праздников, а дополнительных расходов в связи с юбилеем города запланировано не было.

По словам градоначальника, Томск ждет не только 420-летие города, но и 80-летие Томской области, а также 220-летие Томской губернии.

Днем рождения Томска считается 7 октября. В этот день в 1604 году завершилось строительство городской крепости. Однако День города празднуется 7 июня, когда на берегу Томи высадились казаки, которых царь Борис Годунов послал для основания города по просьбе местного князя Тояна.