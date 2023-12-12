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В Кремле назвали невозможным решить гуманитарную ситуацию в Газе в период боев

Песков: нельзя решить гуманитарную ситуацию в секторе Газа во время боев
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Фото: Global Look Press/Rizek Abdeljawad
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Гуманитарную ситуацию в секторе Газа не решить, пока продолжаются боевые действия, заявил 12 декабря журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о планах американской администрации поставлять Израилю вооружение до полного уничтожения палестинского движения ХАМАС.

«Гуманитарная ситуация, которая имеет место в Газе, является объектом пристального внимания и заботы многих стран мира. Здесь потребуются очень действенные усилия и серьезные шаги с тем, чтобы быстро оказывать палестинцам помощь. Пока грохочут пушки, сделать это фактически невозможно», — отметил Песков.

О продолжении военной поддержки Израиля со стороны США Байден сообщил ранее в этот день в Белом доме. При этом он отметил, что американской администрации следует сохранять в данном вопросе осторожность, поскольку «мнение всего мира может измениться за одну ночь».

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Накануне в МИД РФ отметили, что наложенное США 8 декабря вето по резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН о немедленном прекращении огня в секторе Газа означает продолжение масштабного кровопролития в палестинском анклаве. Отмечалось, что проект документа в ходе его разработки получил широкую поддержку со стороны различных государств.

До этого, 10 декабря, американский госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон выступает против прекращения огня в секторе Газа. Он напомнил, что США выступают за кратковременные гуманитарные паузы в боевых действиях для обмена пленными и завоза помощи. По мнению Блинкена, войну можно было бы остановить «уже завтра», если бы ХАМАС «сложил оружие и сдался». Днем ранее госдеп США одобрил продажу Израилю танковых снарядов на $106,5 млн.

1 декабря в 7:00 (8:00 мск) истекло действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и радикальным движением ХАМАС. Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложников и заключенных.

ЦАХАЛ в тот день заявила, что движение ХАМАС нарушило перемирие и открыло огонь по израильской территории. В связи с этим израильская армия возобновила боевые действия в Газе.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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