Житель Омска лишился 3 млн рублей из-за мошенников

В Омске полиция возбудила уголовное дело по факту дистанционного мошенничества в отношении 54-летнего мужчины. Потерпевший лишился 3 млн рублей.

По словам омича, работающего в строительной компании, ему поступил звонок с незнакомого номера. Собеседница представилась сотрудницей компании сотовой связи и сообщила, что мужчине необходимо продлить срок действия SIM-карты, иначе она будет заблокирована. Для «актуализации» персональных данных потерпевший продиктовал данные своего паспорта. Через некоторое время стали поступать новые звонки якобы от портала «Госуслуги» и Центробанка. Собеседники стали убеждать мужчину, что ему необходимо оформить кредиты и перевести деньги на «безопасный» счет. Об этом пишет ИА «Омскрегион».

Омич обратился в три банка и оформил займы на 3 млн рублей. Затем он перевел средства на продиктованный злоумышленниками счет. Мошенники прислали мужчине через мессенджер поддельные документы об отсутствии кредитной задолженности.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество». В правоохранительных органах уточнили, что с начала 2023 года злоумышленники похитили у жителей Омской области свыше 1,3 млрд рублей.

В Тульской области за минувшую неделю от действий мошенников пострадали 37 человек. Общий ущерб составил 8,7 млн рублей.