Экономист из России прилетел в США без документов и авиабилета

В США задержали в аэропорту «российского экономиста», который прибыл без билета и паспорта и забыл обстоятельства своего путешествия. Об этом 11 декабря сообщила газета Daily Mail.

По информации издания, мужчину зовут Сергей Владимирович Очигава, он прилетел в Лос-Анджелес 4 ноября рейсом из Копенгагена. Бортпроводники рассказали, что пассажир бродил по самолету, садился на разные места, просил двойные порции блюд и пытался съесть шоколад персонала.

«Но была одна проблема: он вообще не должен был находиться на борту. Только когда пограничники в Лос-Анджелесе обнаружили, что у него нет паспорта, была поднята тревога», — отметили журналисты.

Попытка мужчины пройти проверку в аэропорту в отсутствие паспорта вызвала внимание агентов ФБР. Должностные лица обыскали его сумки и обнаружили российские и израильские удостоверения личности, а также частичную фотографию паспорта в мобильном телефоне.

Во время допроса пассажир рассказал, что имеет докторскую степень по экономике и менеджменту. При этом, по его словам, он не спал трое суток и не понимал смысла происходящего.

Ранее, 8 декабря, пилота Джозефа Эмерсона, пытавшегося в конце октября выключить двигатели летевшего самолета в США, отпустили на свободу под залог в $50 тыс. Суд предъявил ему обвинение в неосторожном создании угрозы для человека вместо покушения на убийство, однако Эмерсон не признал вину. Пилота обязали проходить курс психиатрической помощи, отказаться от употребления алкоголя и наркотиков и не приближаться к работающему самолету.