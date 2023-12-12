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Новые автобусы поступили на Алтай

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Фото: altapress.ru
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В Алтайский край доставили первые семь автобусов, купленных за счет средств специального казначейского кредита в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

По словам главы региона Виктора Томенко, автобусы серии ГАЗ передадут Славгороду, Алейску и Змеиногорскому району. В ближайшее время должны поставить еще 17 автобусов, которые будут работать на маршрутах в Заринске, Каменском и Локтевском районах. А в Барнаул передадут 41 автобус.

Томенко сообщил, что в общей сложности 65 новых автобусов разной вместительности закупили на 800 млн рублей, пишет altapress.ru.

Ранее сообщалось, что в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Барнауле ремонтировали дворовые территории. До конца 2023 года планировалось привести в порядок 63 двора. Финансирование превышало 320 млн рублей.

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