В МИЦ «Известия» представляют победителей соревнований по ходьбе «Человек идущий». Трансляция

В пресс-центре МИЦ «Известия» во вторник. 12 декабря, проходит торжественная церемония награждения победителей всероссийских соревнований по фоновой ходьбе «Человек идущий».

К участию приглашены:

Лео Бокерия, президент «Лиги здоровья нации», главный внештатный сердечно-сосудистый хирург Минздрава России, академик РАН;

Максим Уразов, директор департамента физической культуры и массового спорта Министерства спорта РФ;

Юрий Зинченко, декан факультета психологии Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, президент Российского психологического общества, заслуженный деятель науки Российской Федерации, академик РАО;

Дмитрий Труненков, олимпийский чемпион по бобслею, трехкратный обладатель Кубка мира, заслуженный мастер спорта России;

Ирина Пудова, российская телеведущая, участница социального проекта «Команда «Звездный десант», тревел-журналист, основатель проекта «Здоровая нация».

В 2023 году проекту «Человек идущий» исполнилось пять лет. Чемпионат России по фоновой ходьбе «Человек идущий» в текущем сезоне собрал более 77 тыс. человек из 87 регионов России. Всего за месяц чемпионата 2815 команд сделали более 12,8 млрд шагов, это более 9,5 млн км. Организатором соревнований является общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации» при поддержке Министерства спорта РФ. Чемпионат прошел в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни».

В этом году основной этап соревнований состоялся с 15 октября по 15 ноября для следующих категорий участников: корпоративные команды, муниципальные команды, команды пенсионеров, команды образовательных учреждений, команды неформальных объединений граждан (групп ЗОЖ).