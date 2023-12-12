Австрия выступила против начала переговоров о членстве Украины в ЕС

Австрия в нынешних условиях не готова согласиться на начало переговоров о вступлении Украины в состав Евросоюза. Об этом 11 декабря заявил федеральный канцлер страны Карл Нехаммер в ходе заседания комитета по делам ЕС национального совета республики.

«Нехаммер ответил депутатам от Австрийской партии свободы, <…> что Австрия не согласится на переговоры о вступлении с Украиной в текущих условиях», — приводятся его слова на сайте национального совета.

Канцлер пояснил, что в отношении Украины не должно быть никакого фаворитизма по сравнению с Боснией и Герцеговиной, которая также ведет переговоры о вступлении в объединение. Киеву, как и Кишиневу, должна быть предложена перспектива вступления в ЕС «в знак солидарности», отметил он.

При этом Нехаммер высказался категорически против ускоренной процедуры вхождения в состав Евросоюза Украины и Молдавии.

Накануне о неготовности к переговорам о включении Украины в ЕС заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Он указал, что Европейская комиссия (ЕК) «не представляет, какое влияние может оказать вступление Украины в ЕС на страны-члены».

Кроме того, против переговоров выступили в Словакии. Председатель комиссии по внешним отношениям парламента страны Мариан Кэри заявил, что Киеву нужно пройти еще очень длинный путь, чтобы соответствовать всем критериям вступления в объединение. Время, когда страны могли попасть в ЕС чисто по политическому решению, давно прошло, подчеркнул он.

При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 11 декабря заявил, что Киев готов выполнить любые дополнительные условия для вступления в ЕС, в том числе «попрыгать и сплясать». Он подчеркнул, что Украина войдет в состав Евросоюза. Процесс пройдет либо мягко, либо будет затруднен какими-либо препятствиями, добавил глава украинской дипломатии.

До этого, 10 декабря, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что вступление Украины в ЕС будет осуществлено исключительно после выполнения страной всех представленных ей требований. По ее словам, вопрос о начале переговоров с Украиной по ее возможному вступлению в объединение обсудят в ходе саммита стран ЕС, который пройдет в Брюсселе 14–15 декабря.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС в феврале 2022 года. В апреле того же года украинская сторона передала в союз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата. 23 июня того же года глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что на саммите ЕС Украине согласовали статус кандидата.