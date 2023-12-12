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Доля жилья в проектах бизнес-класса с небоскребами в Москве превысила 40%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Число высотных новостроек бизнес-класса в Москве достигло 32, за год увеличившись на 18,5%. Об этом «Известиям» сообщили аналитики «Метриум» 12 декабря.

Объем предложения в таких новостройках составляет порядка 8 тыс. квартир, что на 29% превышает показатель конца 2022 года. Доля помещений в высотных проектах на рынке новостроек бизнес-класса при этом увеличилась за этот период с 40,4% до 42,1%, рассказали эксперты.

По данным аналитиков, квадратный метр в проектах бизнес-класса с небоскребами в настоящее время стоит в среднем 430,9 тыс. рублей. За год средняя цена выросла на 2,2%. Средняя цена в сегменте равна 435,2 тыс. рублей, то есть на 1% выше, чем в проектах с небоскребами. Последние доступнее, так как себестоимость строительства высоток, как правило, ниже.

Самая высокая новостройка бизнес-класса в Москве – жилой комплекс в районе Коньково, достигающий в высоту 199,9 м (60 этажей). Средняя цена квадратного метра там – 492,6 тыс. рублей.

«Небоскребы стали важной составляющей облика Москвы. Они придают мегаполису прогрессивный футуристичный вид. Кроме того, такие здания позволяют формировать обширные придомовые пространства», — сказала генеральный директор MR Group Мария Литинецкая.

Бизнес-класс по итогам 2023 года укрепил статус самого высотного сегмента рынка новостроек столицы, отметил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

«Именно в нем представлено больше всего небоскребов. Как правило, застройщики бизнес-класса реализуют масштабные проекты, в которых предусмотрено много социальной и коммерческой инфраструктуры, преимущественно, на нижних этажах высотных комплексов. Также клиентов привлекают видовые квартиры в привлекательных локациях», — рассказал он.

Согласно классификации международного информационного бюро в сфере строительства Emporis, к небоскребам относят здания выше 100 м.

Мини-метр: инвесторы активно скупают микроквартиры
В Москве спрос на такую недвижимость вырос втрое, в Санкт-Петербурге — на 50%

Ранее, 9 декабря, стало известно, что стоимость новостроек в России за год увеличилась на 8%. Об этом говорится в исследовании платформы «Авито Недвижимость». Цены выросли в 28 из 33 городов. Самые дорогие квартиры на первичном рынке расположены в Москве (16,3 млн рублей), Сочи (11,8 млн рублей) и Нижнем Новгороде (9,1 млн рублей).

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