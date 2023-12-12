В Красноярске возбудили дело после высадки детей из автобуса на мороз
В Красноярске возбудили уголовное дело после того, как детей высадили из автобуса во время сильного мороза. Об этом 12 декабря сообщило главное следственное управление СК по региону.
«По предварительной версии следствия, днем 8 декабря двое несовершеннолетних детей, 15-летний подросток и его 10-летняя сестра, сели в автобус № 23 на остановке «Краснодарская» в Советском районе Красноярска. При расчете за проезд банковской картой выяснилось, что в автобусе не исправна функция безналичного платежа», — сообщило ведомство на своем сайте.
Кондуктор предложил детям оплатить проезд другим способом или покинуть автобус. Дети покинули транспорт на следующей остановке, когда на улице была низкая температура.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).
Ранее, 11 декабря, региональное управление МЧС сообщило, что в Красноярском крае ожидаются морозы до –50 градусов в ближайшие сутки. Похолодание произойдет на севере и востоке края. В связи с морозами коммунальные и городские службы Красноярска переведены на режим повышенной готовности.
24 ноября председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина предложила отбирать лицензию у перевозчиков за высадку детей из общественного транспорта по любой причине. Она добавила, что водителей, которые выгоняют детей из транспорта, нужно увольнять и больше не допускать к работе с людьми.