В Госдуме назвали маразмом призыв генштаба Чехии к запугиванию России

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал 12 декабря заявление начальника генштаба Чехии Карела Ржегка о том, что возможного конфликта с РФ можно избежать только запугиванием. По словам депутата, подобные высказывания являются маразмом, а Россия никогда не отказывалась от разговора.

Накануне начальник генштаба Чехии Карел Ржегка на конференции «Готовы к борьбе?» заявил, что потенциального вооруженного противостояния с Россией можно избежать только запугиванием.

«Маразм в чистом виде, другого слова тут не подберешь. С Россией можно разговаривать, и мы готовы и открыты всегда к разговору. Я хочу напомнить, что перед началом СВО мы очень четко поставили те приоритеты, которые для нас являются жизненно важными. Мы просто просили определить наши гарантии безопасности — не вступление Украины в НАТО, не приближение границ НАТО к нашим территориям и так далее. Абсолютно нормальная была риторика у России — нас не услышали. Мы вынуждены сегодня обеспечивать свою собственную безопасность иными способами», — приводит слова Белика «Дума ТВ» для «Известий».

Как отметил депутат, Чехия сегодня не является особым игроком на европейском политическом ландшафте. Белик предположил, что подобные высказывания делаются для привлечения внимания.

В конце ноября министр обороны Чехии Яна Чернохова сообщила, что страна почти полностью исчерпала возможности оказания военной помощи Украине поставками из государственных запасов. При этом она добавила, что чешское руководство собирается компенсировать нехватку, увеличив число экспортных лицензий частным фирмам.

До этого, 23 ноября, президент Чехии Петр Павел во время заседания «Вышеградской группы» заявил, что НАТО воспринимает Россию как угрозу и готовится к конфликту высокой интенсивности.