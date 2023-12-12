Скандинавский авиаперевозчик SAS отказался от Nesquik в поддержку Украины
Авиакомпания «Скандинавские авиалинии» (SAS) отказалась от шоколадного напитка Nesquik в бортовом меню. Решение было принято на фоне появления Nestle в украинском списке «спонсоров войны».
«Мы можем подтвердить, что исключили питьевой шоколад Nesquik из бортового ассортимента в связи с добавлением Nestle в украинский список», — приводит слова представителя перевозчика норвежский телеканал TV2.
Ранее SAS также отказался от продукции PepsiCo и Mondelez по той же причине.
Компания Nestle появилась в украинском списке в начале ноября. Тогда Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции заявило, что компания не выполнила обещания по приостановке работы брендов KitKat и Nesquik в России.
3 октября Украина внесла три нефтегазовые компании Китая в перечень компаний «спонсоров войны». CNOOC Group, Sinopec Group и China National Petroleum Corporation попали в этот список из-за того, что «продолжают реализовывать совместные проекты с Россией».
1 сентября перечень пополнили корпорации PepsiCo и Mars.