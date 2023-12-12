В Госдуме заявили об усталости Евросоюза от Украины

Европа устала от Украины, всё больше западных политиков заявляют об этом. Таким мнением 12 декабря с «Известиями» поделился первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Ранее в этот день газета Financial Times со ссылкой на заявление венгерского министра по делам Евросоюза (ЕС) Яноша Боки написала, что Венгрия считает, что финансовая помощь Киеву не может предоставляться из совместного бюджета ЕС и что решение о переговорах по членству Украины в сообществе должно быть принято не ранее июня.

«Это не единственный факт, который подтверждает то, что Европа давно устала от действий, направленных на организацию и поддержку украинского конфликта. И сегодня всё больше политиков говорят об этом в открытую. Венгрия всегда занимала такую позицию в Евросоюзе. Сейчас они всё громче и громче говорят об этом. Это подчеркивает то, что украинские призывы и просьбы не находят никакой поддержки. Эта тенденция будет набирать обороты», — сказал Чепа.

Накануне немецкий журнал Spiegel написал, что новый пророссийский союз может сформироваться в Европе, лояльность к Москве проявляют Венгрия, Словакия, Австрия и Нидерланды. Как отмечает издание, внутренние проблемы, в том числе инфляция и проблемы с мигрантами, заставляют эти государства отвернуться от Украины.

До этого, 3 декабря, британское издание The Economist сообщило, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и лидер нидерландской Партии свободы Герт Вилдерс могут урезать или вовсе прекратить финансирование Украины, а также лишить Киев возможности стать членом ЕС.

1 декабря агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что лидерам Евросоюза на саммите сообщества, который пройдет 14–15 декабря, будет трудно достичь согласия по вопросу предоставления €50 млрд Украине.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о начале проведения которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов.