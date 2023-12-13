Газпромбанк открыл первый офис нового формата

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В рамках программы трансформации офисной сети Газмпромбанк открыл первое отделение нового формата. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Новый офис был торжественно открыт 11 декабря на улице Русаковской в Москве. В церемонии приняли участие представители руководства и амбассадоры банка — Павел Воля и Ляйсан Утяшева.

«Офис нового формата является логичным продолжением развития оффлайн-обслуживания Газпромбанка. Мы уверены, что наступила эра новых технологий, где комфорт начинается с выбора. Создание комфортного пространства для обслуживания своих клиентов — это приоритет любой компании, стремящейся к развитию в конкурентной среде», — прокомментировал заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс.

«Каждый клиент уникален, поэтому наша основная задача — найти индивидуальный подход к нему и предвосхитить его потребности, сделать персональное общение в офлайн-формате простым, быстрым и комфортным. Офис нового формата станет неким символом безусловного консенсуса между тотальной цифровизацией и живым качественным обслуживанием клиентов», — прокомментировал первый вице-президент, член правления Газпромбанка Алексей Попович.

Концепция нового офиса предусматривает существенное увеличение клиентского пространства — 70% помещения используется именно для обслуживания клиентов. В отделениях нового формата доступны все сервисы группы «Газпром» и ее партнеров, здесь же можно будет прибрести любой продукт экосистемы. В оформлении офисов использованы современные дизайнерские решения, в зоне отдыха есть кофейные автоматы. Кроме того, в помещении всегда звучит приятная музыка и чувствуются интерьерные ароматы, созданные специально для Газпромбанка.

В 2024 году Газпромбанк планирует продолжать трансформацию офисов и открыть 30 флагманских отделений нового формата в 14 городах, а также более 50 отделений микроформата по всей России.