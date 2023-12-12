Балицкий заявил о продвижении ВС РФ у Новопокровки

Российские силы значительно продвинулись у Новопокровки в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Постоянно нахожусь на связи с нашими подразделениями на запорожском направлении. Обстановка стабильно напряженная, однако наши парни продолжают не только удерживать оборону, но и поступательно продвигаться вперед. Наши подразделения значительно продвинулись вперед северо-восточнее Новопокровки», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Балицкого, Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут заметные потери. У него есть сведения о том, что с позиций выводят части нацистской группировки «Марун» со значительными потерями. При этом губернатор утверждает, что это место заняли мобилизованные. Он отметил, что руководство области четко контролирует переброску соединений противника и знает о его планах.

Балицкий также отметил, что за сутки ВСУ более 90 раз обстреливали находящиеся у линии боевого соприкосновения населенные пункты Васильевка, Пологи, Токмак.

Ранее, 4 декабря, корреспондент «Известий» Кирилл Ольков, прибывший на позиции бойцов ВС РФ, показал, как российские артиллеристы огнем реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» поразили укрепрайон противника в зоне спецоперации на Украине. Как сообщает Ольков, на подготовку к залпу дается всего четыре минуты, а потом за 20 секунд нужно выпустить 40 снарядов. Расчеты «Градов» работают по северной части Урожайного и за ним, по тылу ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за атак со стороны ВСУ.

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